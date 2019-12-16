В РПЦ не одобрили новые серьги Собчак

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16 декабря 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсети селфи с новым украшением, которое возмутило не только ее подписчиков, но и РПЦ. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что люди, поступающие так, «плохо кончают».

Серьги телеведущей привлекли внимание тем, что на них изображены иконы с ликом Иисуса Христа. Броские украшения она дополнила черной шапкой, на которой бисером вышит двуглавый орёл.

«Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну», - сказал протоиерей.