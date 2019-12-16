Марина Хлебникова рассказала о неизлечимом заболевании

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16 декабря 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Певица Марина Хлебникова рассказала, как переживала известие о неизлечимом заболевании. По словам артистки, первые симптомы болезни проявились в 2005 году.

«Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться», - призналась певица.

Хлебникова вспоминает, что в определенный период закрылась в себе и перестала общаться со всеми, кроме самых близких и родных. По ее словам, в тот период рядом находились только дочь, родители и первый муж Артистка подчеркнула, что хоть заболевание и неизлечимое, но она планирует и дальше заниматься творчеством и даже написать книгу.