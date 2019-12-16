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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Малышева опровергла, что ее соведущего не пустили в Москву

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Малышева опровергла, что ее соведущего не пустили в Москву
Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Теледоктор Елена Малышева опровергла информацию о том, что ее соведущий Герман Гандельман не попал на съемки новогоднего цикла передачи "Жить здорово". Елена Малышева ведет программу о здоровье на Первом канале со своим однокурсником Германом Гандельман девять лет.

Соведущего Елены Малышевой, израильского врача Германа Гандельмана не пустили в Россию

Соведущего Елены Малышевой, израильского врача Германа Гандельмана не пустили в Россию

Сегодня в СМИ появились сообщения, что у врача, прилетевшего в Москву из Израиля возникли проблемы с рабочей визой, и его не пустили в Россию.

16 декабря Baza сообщила, что гражданин Израиля, соведущий Елены Малышевой не смог пройти паспортный контроль в "Домодедово" из-за проблем с визой. Якобы Малышева лично приезжала в аэропорт и пыталась решить вопрос с пропуском коллеги.

Малышева сказала в интервью РБК: "Ко всем процедурам, которые проводятся в аэропортах, на таможне и в паспортном контроле, мы относимся с большим уважением". По ее словам, все требования службы аэропорта были оперативно исправлены, Герман Гандельман был пропущен через через границу и принял участие в съемках передачи.

 

ИЧ

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