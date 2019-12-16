"Кусайте своим ядом себя", Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом, который отказался петь в шоу звезд Евровидения

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16 декабря 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Публика с интересом ждала реакции певца Сергея Лазарева на скандал с Биланом, который отказался петь в шоу звезд Евровидения, потому что его имя было написано не в начале списка победителей и не такими крупными буквами как у Лазарева.

Когда звезды меряются... буквами. Билан отказался петь на концерте звезд «Евровидения» вместе с Лазаревым

В минувшие выходные шоу состоялась, о чем Сергей выложил посты в своем Instagram, и конечно же поклонники Дмитрия не преминули уколоть его, расстроившись, что их кумир «был вынужден отказаться от поездки из-за несправедливости». «Я победитель зрительского голосования – это раз. И дважды призер Евровидения – это два. И поверьте, не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно 100-процентный победитель! Так что умерьте свой пыл! И кусайте своим ядом себя» — резко отреагировал Лазарев на болезненную тему.