Гузеева оскорбила подписчицу за обвинение в плохом отношении к

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева оскорбила в социальной сети одну из своих подписчиц, которая обвинила знаменитость в высокомерии, а также плохом отношении к "простым людям".

Пользовательница сети поинтересовалась, откуда у Гузеевой "столько ненависти к простым людям?". Подписчица напомнила, что не все являются "лодырями и нытиками", а также заметила, что у самой телеведущей "тоже были взлеты и падения".

Лариса Гузеева ответила на это кратко: "Вы дура и провокатор". Также она добавила, что никогда не относилась с ненавистью к обычным людям.

В данной перепалке многие поддержали подписчицу звезды, а другие встали на сторону актрисы и телеведущей, отметив, что она отреагировала на обвинение адекватно.