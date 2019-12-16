Сын мужа Елены Летучей называет 41-летнюю телеведущую бабушкой Леной

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16 декабря 2019, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Летучая с мужем, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

У супруга телеведущей Елены Летучей Юрия Анашенкова растут двое сыновей, от первого брака и от отношений с Асмик Вайе Рейтор. Асмик Вайе Рейтор и Юрий Анашенков официально не регистрировали свои отношения.

Когда они познакомились, девушка растила годовалого сына. Мужчина принял ребенка, и относился как к родному. Асмик родила от Анашенкова сына. Все у них было прекрасно. Купили дом. Женщина растила детей, обустраивала жилье.

Все было замечательно, пока мужчина не стал работать с Еленой Летучей. В итоге семья распалась. Асмик переехала с сыновьями на съемную квартиру. А в их дом пришла Елена Летучая.

Бывшая возлюбленная рассказала в программе НТВ "Звезды сошлись", что Анашенков берет сына к себе. Потом Асмик спрашивает ребенка: "А кто там был в доме?" На что мальчик отвечает: "Папа и бабушка Лена".

Женщина пришла в программу пожаловаться на то, что Анашенков платит ей на сына всего лишь 13 тысяч рублей. Когда они жили вместе, мужчина выплачивал алименты на своего сына от первого брака гораздо большие. У Асмин не было к нему никаких вопросов.

Многие участники программы решили, что на мужчин сильно влияет присутствие находящейся рядом с ним женщины.

41-летняя Летучая и Анашенков живут красиво.