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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о расставании с Шаляпиным

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о расставании с Шаляпиным
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пианистка, бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о своем расставании с певцом Прохором Шаляпиным, но лишь еще больше всех запутала.

На днях Шаляпин сообщил о разрыве с возлюбленной, отметив, не желает сейчас создавать семью. Кроме того, музыкант считает, что они с Виталиной увлеклись публичностью и забыли о реальных чувствах.

Цымбалюк-Романовская в своем блоге ответила на комментарии подписчиков. В частности, Виталина подтвердила, что у Прохора не было изначально серьезных намерений по отношению к ней. Другой фолловер пианистки написал, что ему жаль, если новость о расставании является не правдой, на что молодая женщина ответила: "Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся". Многих эта фраза запутала, поскольку они не поняли, что именно имела в виду Цымбалюк-Романовская. Некоторые сочли, что она призналась в фиктивности романа с Шаляпиным.

ЕТ

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