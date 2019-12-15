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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Видео: как Максим Галкин супер-елку сажал

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: как Максим Галкин супер-елку сажал
фото: Instagram

Супруг Примадонны отечественной эстрады, известный шоумен и телеведущий Максим Галкин посадил у себя на участке 15-метровую "супер-елку". Видеозаписью артист поделился с подписчиками в Instagram.

"Обожаю сажать деревья. Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота около 15 метров. Посадка такого дерева - это целая войсковая операция", - отметил Максим в подписи к ролику.

По словам Галкина, высота этого могучего хвойного дерева составляет порядка 15 метров. На кадрах видеоролика видно, что для установки супер-ели в "котлован" потребовалось минимум 5 человек, а также автокран.

Дети Галкина и Пугачевой, разумеется, принимали в посадке дерева самое живое участие: Лиза и Гарри в зимних курточках и шапочках подбежали было к елке, однако разумная Лиза тотчас же одернула и себя, и брата.

"Ой, под стрелой стоять нельзя", - сказала девочка, резко остановившись и отойдя назад к папе. "Правильно: под стрелой - не стой!" - ответил Галкин, после чего и Гарри отошел от дерева на безопасное расстояние.

Подписчикам невероятно понравилась и запись и идея: в комментариях Максима похвалили за то, что он не стал рубить дерево. Фанаты пожелали "супер-елке" прижиться. Однако не все поклонники Галкина были так восторженны.

"У дома елку лучше не ставить - забирает энергию", "Говорят, елку сажать опасно. Выше дома вырастет - помрешь. Осторожнее там, Максим. Веками примеры проверены", - поделились народной мудростью подписчики шоумена.

"К тому времени, когда она выше моего дома вырастет, мы уже все помрем", - отшутился Галкин в ответ на предупреждения о несчастье. Судя по всему, муж Аллы Пугачевой - человек не суеверный и в приметы не верит.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)14 Дек 2019 в 2:34 PST

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