Видео: фанаты устроили пожар на концерте российского певца

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15 декабря 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК "Звезда"

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на концерте известного российского певца в Перми. Отмечается, что во время выступления артиста поклонники устроили пожар.

Согласно источнику, причиной возгорания стали файеры, которые принесли фанаты на концерт Макса Коржа. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, но поклонники начали мешать ликвидации огня, отнимая пожарный рукав. Позже урегулировать конфликтную ситуацию помогла служба охраны и полиция.

На кадрах, которые попали в СМИ, видно, как, несмотря на огонь, потасовка продолжается. При этом пожарные делают свою работу, заливая вместе с пожаром разъяренных участников драки.

Видео можно посмотреть здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)13 Апр 2019 в 2:18 PDT