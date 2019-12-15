44-летняя актриса Шарлиз Терон показала снимок в дерзком мини с откровенным декольте

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15 декабря 2019, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Шарлиз Терон,Instagram

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон выбрала для выхода в свет необычный соблазнительный образ. Поклонники отметили, что от 44-звезды в таком наряде невозможно отвести глаз.

На снимках Шарлиз Терон позирует в черном платье-комбинации с глубоким декольте и открытой спиной. Образ знаменитости дополнили босоножки на высоком каблуке и макияж нюдовых оттенков.

Фанаты заметили, что наряд очень идет актрисе и подчеркивает её стройную фигуру: "Она богиня красоты". Некоторые отметили, что Шарлиз Терон помолодела на 20 лет.

Напомним, что знаменитость совмещает карьеру успешной актрисы с воспитанием двоих детей - четырехлетнней дочери Августы и восьмилетнего сына Джексона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imperator Furiosa (@charlizetheronmaritz)11 Дек 2019 в 2:47 PST