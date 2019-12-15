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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Киркоров оценил красоту 41-летней Климовой: "Годы не властны над тобой"

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Киркоров оценил красоту 41-летней Климовой:
Фото: Екатерина Климова, Instagram

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров восхитился красотой известной актрисы Екатерины Климовой, с которой ему посчастливилось сниматься в одном из новогодних шоу.

"Какая роскошная встреча … 1001 год спустя", - подписала кадр со съемок актриса.

На фотографии знаменитости предстали в роли персонажей известной восточной сказки. Климова изображена в образе принцессы, на ней длинная голубая юбка и кроп-топ такого же цвета, а Киркоров - в костюме султана.

"А годы не властны над тобой, моя самая любимая партнёрша в кино! “Любовь в Большом Восточном городе в новогоднюю ночь» -10 лет спустя", - прокомментировал фотографию король поп-сцены.

Отмечается, что экс-супруг знаменитости Гела Месхи тоже не оставил без внимания креативный снимок. 

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)14 Дек 2019 в 3:35 PST

БА

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