В Лондоне выбрали «Мисс мира-2019», россиянка Александра Санько в финал не вышла

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15 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта .missworld.com/

В Лондоне состоялся финал конкурса красоты «Мисс мира-2019». Первой красавицей мира стала 23-летняя Тони-Энн Сингх - представительница Ямайки. От России в конкурсе «Мисс мира-2019» участвовала россиянка, обладательница титула «Мисс Россия 2019» Александра Санько.

Первая красавица России вошла в число 12 полуфиналисток, но в финал уроженка Ростовской области Александра Санько не вышла.

Старейший из конкурсов красоты в этом году вернулся в Лондон. «Мисс мира-2018» Ванесса Понсе де Леон из Мексики передала корону Сингх после того, как она вышла победителем среди более чем 100 других претендентов со всего мира. Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино, второй вице-мисс стала Суман Рао из Индии.

Юбилейный 70-й конкурс «Мисс мира» в 2020 году пройдет в Таиланде. Организаторы конкурса называют его целью «поддержание мира на всей планете, создание образа выдающейся женщины и оказание поддержки детям, страдающим от голода и различных заболеваний».