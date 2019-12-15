Ротару рассказала о впечатлениях от концерта в России

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15 декабря 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Певица София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Напомним, ранее артистка категорически отказывалась выступать в России.

Как отмечает "Пятый канал", после концерта Ротару не вышла к журналистам, как это делали другие артисты. Однако представители российской прессы встретили певицу на выходе из здания "Мегаспорта".

Ротару сказала, что была буквально в восторге от участия в данном мероприятии: "Вот оно, счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Бесподобные зрители! Я счастлива как никогда!" - заявила певица.