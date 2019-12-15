Известный адвокат пообещал экс-супругам звездных мужей выбить долги по алиментам

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15 декабря 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Добровинский, фото: twitter.com/aadobrovinsky

Алименты на своих детей не платят разные мужчины и бедные и богатые, и знаменитые и не очень известные. Говорят, актер Алексей Макаров материально не помогает маме своей единственной дочки. Забыл о родной дочери?

Такие же проблемы у бывших женщин экс-юриста, предпринимателя Юрия Анашенкова. Сейчас он женат на красавице телеведущей Елене Летучей. У Анашенкова были отношения с двумя женщинами. Одна из них родила одного ребенка, вторая – двоих детей. После расставания с бывшим юристом Юрием детей воспитывают их мамы. Актриса и певица Ирина Климова на одном из шоу на НТВ пошутила: «С приходом Летучей алименты улетучились».

Писательница, драматург, телеведущая, психоаналитик Мария Арбатова привела данные: только 13 процентов мужчин платят алименты своим бывшим женам на детей. Режиссер Егор Кончаловский даже сказал, что он бы на месте женщин не смог надеяться на артистов.

Известный адвокат Александр Добровинский призвал женщин, в одиночку воспитывающих своих детей от «звезд», обращаться к нему и пообещал помочь «выбить» алименты.

А вот бывший муж певицы Полины Гагариной актер Петр Кислов алименты на их сына не платит, но у артистки к нему претензий нет.