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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Леонид Якубович ответил за "монпасье"

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Якубович ответил за
Леонид Якубович, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович прокомментировал недавний инцидент в ходе телешоу, когда написание загаданного слова не соответствовало общепринятой норме русского языка.

Напомним, накануне в эфир вышла программа, в которой один из участников назвал загаданное слово "монпасье" и победил. При этом общепринятым написанием этого слова является "монпансье" (со второй буквой "н").

"Если вас это интересует, то возьмите себе за труд, прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов", - заявил Якубович на просьбу прокомментировать этот инцидент.

АС

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