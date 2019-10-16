В течение около двух недель пишут об отказе известных актреров сниматься в сериале "Сваты". Этот сериал комедийный телесериал снимался на студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.
Всего было снято шесть сезонов, продюсером был Зеленский. Но сейчас сериал покидают актеры Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. По разным причинам.
Анатолий Васильев ушел еще после четвертого сезона "Сватов". По словам Васильева, ему не хватало "творческой свободы", - сообщает "Царьград". Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Актер Федор Добронравов, Иван Будько по сериалу, рассказал, что узнал о решении коллеги от журналистов.
Про актрису Людмилу Артемьеву пишут, что она уехала в Германию на "неопределенный срок". Агент актрисы Мария Проконичева опровергла отъезд Артемьевой.
Госкино Украины в 2017 году признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов сериала "Сваты".
В июне 2019 года глава Госкино Украины Филипп Ильенко записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1".