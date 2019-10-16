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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале "Сваты"

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале "Сваты"
Федор Добронравов, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

В течение около двух недель пишут об отказе известных актреров сниматься в сериале "Сваты". Этот сериал комедийный телесериал снимался на студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Всего было снято шесть сезонов, продюсером был Зеленский. Но сейчас сериал покидают актеры Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. По разным причинам.

Анатолий Васильев ушел еще после четвертого сезона "Сватов". По словам Васильева, ему не хватало "творческой свободы", - сообщает "Царьград".  Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".

Актер Федор Добронравов, Иван Будько по сериалу, рассказал, что узнал о решении коллеги от журналистов.
Про актрису Людмилу Артемьеву пишут, что она уехала в Германию на "неопределенный срок". Агент актрисы Мария Проконичева опровергла отъезд Артемьевой.

Госкино Украины в 2017 году признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов сериала "Сваты".
В июне 2019 года глава Госкино Украины Филипп Ильенко записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

 

ИЧ

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