Шестилетняя россиянка, москвичка Алина Якупова, признана самой красивой девочкой в мире. О юной красавице из России узнали европейские СМИ. В 2019 году портал Daily Mail признал Алину Якупову "самой красивой девочкой мира".
Алина Якупова - модель, сотрудничает со знаменитыми брендами России и Италии. Шестилетняя девочка работает моделью уже два года. Фотографии Алины публиковали журналы Instyle и Grazia. У девочки есть личный аккаунт в Instagram, ведет его мама Алины.
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