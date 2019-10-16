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16 октября 2019, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Алина Якупова, фото: vk.com/alinayakupova

Шестилетняя россиянка, москвичка Алина Якупова, признана самой красивой девочкой в мире. О юной красавице из России узнали европейские СМИ. В 2019 году портал Daily Mail признал Алину Якупову "самой красивой девочкой мира".

Алина Якупова - модель, сотрудничает со знаменитыми брендами России и Италии. Шестилетняя девочка работает моделью уже два года. Фотографии Алины публиковали журналы Instyle и Grazia. У девочки есть личный аккаунт в Instagram, ведет его мама Алины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Якупова (@alina_yakupova_official)15 Окт 2019 в 11:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Якупова (@alina_yakupova_official)14 Авг 2019 в 1:58 PDT