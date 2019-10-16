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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Шестилетняя девочка из России признана самой красивой девочкой в мире

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Шестилетняя девочка из России признана самой красивой девочкой в мире
Алина Якупова, фото: vk.com/alinayakupova

 Шестилетняя россиянка, москвичка Алина Якупова, признана самой красивой девочкой в мире. О юной красавице из России узнали европейские СМИ. В 2019 году портал Daily Mail признал Алину Якупову "самой красивой девочкой мира". 

Алина Якупова - модель, сотрудничает со знаменитыми брендами России и Италии. Шестилетняя девочка работает моделью уже два года. Фотографии Алины публиковали журналы Instyle и Grazia.  У девочки есть личный аккаунт в Instagram, ведет его мама Алины.

 
 
 
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Публикация от Алина Якупова (@alina_yakupova_official)15 Окт 2019 в 11:00 PDT

 
 
 
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Публикация от Алина Якупова (@alina_yakupova_official)14 Авг 2019 в 1:58 PDT

ИЧ

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