Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников. В день рождения Николая Баскова балерина оригинально поздравила певца с днем рождения, напомнив, что у них якобы был серьезный роман. Волочкова выложила в Инстаграм фото с Басковым. Она - невеста, он - жених.
Анастасия в роскошном свадебном наряде: платье с пышным шлейфом, голова покрыта фатой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это фото было сделано несколько лет назад на съемках телешоу. Примерно тогда ходили слухи о романе балерины и "натурального блондина", "золотого голоса" России. Волочкова до сих пор рассказывая о своих женихах, уверяет, что они с Басковым чуть не поженились. "Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днём рождения? Или с днём нашей свадьбы?", - написала она Баскову. Не дожидаясь ответа, продолжила: "Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они-мой оберег!"