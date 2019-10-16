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16 октября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников. В день рождения Николая Баскова балерина оригинально поздравила певца с днем рождения, напомнив, что у них якобы был серьезный роман. Волочкова выложила в Инстаграм фото с Басковым. Она - невеста, он - жених.

Как Киркоров поздравил Баскова с днем рождения

Анастасия в роскошном свадебном наряде: платье с пышным шлейфом, голова покрыта фатой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)15 Окт 2019 в 11:48 PDT

Это фото было сделано несколько лет назад на съемках телешоу. Примерно тогда ходили слухи о романе балерины и "натурального блондина", "золотого голоса" России. Волочкова до сих пор рассказывая о своих женихах, уверяет, что они с Басковым чуть не поженились. "Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днём рождения? Или с днём нашей свадьбы?", - написала она Баскову. Не дожидаясь ответа, продолжила: "Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они-мой оберег!"