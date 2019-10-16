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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Лицо Веры Алентовой, изменившееся после пластики не в лучшую сторону, преобразилось еще раз

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Лицо Веры Алентовой, изменившееся после пластики не в лучшую сторону, преобразилось еще раз
Вера Алентова, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Лицо актрисы Веры Алентовой, изуродованное после пластики, преобразилось еще раз не в лучшую сторону. Вера Алентова вместе с супругом режиссером Владимиром Меньшовым присутствовала на торжественном открытии мемориальной доски в честь Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году.

Мемориальная доска памяти Баталова появилась на доме, в котором много лет жил народный артист.

77-летняя Вера Алентова недавно порадовала поклонников. Меньшов отмечал 80-летний юбилей. Алентова выглядела прекрасно. На ее лице не было заметно следов операции. Но, как оказалось, это был временный эффект, - сообщает "7 дней".

В СМИ попали фото с мероприятия, посвященного Баталову. На фото , сделанным крупным планом, видно в каком состоянии сейчас находится лицо Веры Алентовой.

Много лет назад Вера Алентова увлеклась омоложением лица. Она сделала несколько пластических операций, но результат получился далеко не тот, что ожидала актриса. Попытки исправить что-либо успехом не увенчались.

ИЧ

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