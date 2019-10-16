"Иногда пытается улыбнуться", - колдун Бесов рассказал о здоровье Заворотнюк

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16 октября 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анастасия Заворотнюк, Instagram

Российский колдун Артем Бесов рассказал о текущем состоянии известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Маг объяснил, как чувствует себя знаменитость и какие последствия её ожидают.

Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

"Вижу, что она в мире живых. Не парализована, находится в сознании и даже иногда пытается улыбнуться ... Перестаньте программировать негатив, говорить и писать о ее смерти. О дне и часе не знает никто", - заявил колдун порталу "Дни.ру".

Бесов отметил, что магия в исцелении Заворотнюк бессильна. По его словам, никакие обряды и ритуалы не избавят человека от онкологического заболевания, особенно на последней стадии. Судя, по картам Таро, трагическое событие можно отсрочить, но не избежать его, отметил колдун.

"Никогда не верьте обещаниям провидцев, магов и чародеев победить рак на каком-то духовном уровне или исцелить от этой болезни. Это сказки для выманивания денег из отчаявшихся людей и их родных", - пояснил он.

Бесов советует не пытаться вылечить рак с помощью магии, а сразу общаться к медикам.