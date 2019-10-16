Собчак предложила украсть из дома Рудковской столовое серебро

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16 октября 2019, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ксения Собчак, Instagram

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак провела вечер в доме продюсера Яны Рудковской в компании общих друзей. Знаменитость не могла удержаться и периодически подшучивала над своей коллегой по шоу-бизнесу.

Кадрами с посиделок телеведущая поделилась в своих stories в Instagram.

Сначала Ксения Собчак начала снимать обстановку в комнате и прицениваться к предметам, которые там находились. Так телеведущая предложила гостям найти сумку и забрать серебро Рудковской, в том числе канделябр со стены, пишет teleprogramma.pro.

Потом в комнату зашли представители бренда "Dior" и начали вручать продюсеру подарки, одним из которых было большое яйцо.

"В «Диор» думают, что ты кощей бессмертный что ли. Я хочу обратить внимание, если вам захочется украсть у Яны столовое серебро, то сделать это будет проблематично. Оно будет храниться в яйце. Старик Диор - щедрый парень", - прокомментировала Собчак.