Кристину Асмус разозлили слухи о расставании с Гариком Харламовым

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16 октября 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Кристина Асмус, АГН Москва/Global Look Press

31-летняя актриса Кристина Асмус рассердилась из-за вопросов об ухудшении отношений с супругом Гариком Харламовым. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артисты находятся на грани развода.

Асмус заявила, что страшно устала слушать вопросы про расставание с любимым мужем. Актриса подчеркнула, что у них с Гариком все хорошо и раньше было хорошо, а остальное является домыслами "гнилой желтой прессы", передает в среду, 16 октября, teleprogramma.pro.

Отметим, что слухи о разводе пары появились после того, как Кристина вышла в свет без обручального кольца. По словам Асмус, они с Харламовым спокойно относятся к этому украшению и не носят его.