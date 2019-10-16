Бывший супруг Лолиты год содержал любовницу за счет певицы

Экс-супруг известной российской певицы Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов переехал на днях к своей любовнице - 40-летнему косметологу Ольге Кулиевой. Друг семьи рассказал подробности романа с новой пассией, пишет kp.ru.
"Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров", - пояснил собеседник изданию.
Друг семьи отметил, что основной заработок Дмитрию приносили тренировки. За одну тренировку бывший супруг певицы брал от 2 тыс. руб. Однако рядом с Лолитой Дмитрий привык к красивой жизни, поэтому тратил немалые день знаменитости на подарки любовницы, поделился источник.
Известно, что новая девушка Дмитрия живёт в Москве, у неё своя клиника по инъекционной косметологии. Ольга воспитывает 14-летнюю дочь.
"Я верила в его искренность... Пусть будет счастлив. Он не первый и не последний", - заявила Лолита в Instagram.