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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Кормухина собралась судиться с Гагариной за песню Цоя

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кормухина собралась судиться с Гагариной за песню Цоя
Фото: соцсети

Певица Ольга Кормухина заявила, что будет судиться с Полиной Гагариной за то, что та присвоила её аранжировку для песни Виктора Цоя «Кукушка». Кормухина рассказала, что обратилась к экспертам, проанализировавшим две песни.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», - призналась Кормухина.

Она отметила, что не хочет получить с Гагариной денег – для неё важно, чтобы исполнительница признала свою неправоту и извинилась, передаёт РИА Новости.

АБ

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