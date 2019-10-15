Анна Курникова стала носить фамилию Иглесиас. Когда вышла замуж?

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15 октября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Курникова, фото из соцсети

Анна Курникова изменила фамилию. 38-летняя российская теннисистка с 2001 года, уже 18 лет живет с певцом Энрике Иглесиасом. Звездная пара воспитывает детей-близнецов. Дочку Люси и сына Николаса Анна родила в декабре 2017 года не будучи официально замужем за Энрике Иглесиасом.

До сих пор не было информации о том, что Анна вышла замуж за любимого мужчину. Как Анна, так и ее возлюбленный на все вопросы о женитьбе говорили, что статус или брачное свидетельство для них ничего не значат. Анна Курникова говорила, что они с ее возлюбленным верят в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях, - сообщает 7days.

После того, как теннисистка добавила к своей фамилии Курникова в Инстаграм "Иглесиас", фолловеры радуются за нее. Anna Kournikova Iglesias. "Поздравляю с новой фамилией, я очень рада за вас двоих. Желаю огромного счастья", - поздравляют супругов.

Курникова не часто балует поклонников фотографиями с детьми. А своими - да.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)21 Май 2019 в 7:33 PDT