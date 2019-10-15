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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Пригожин прокомментировал информацию о заболевании Заворотнюк

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пригожин прокомментировал информацию о заболевании Заворотнюк
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин во вторник, 15 октября, сообщил, что ему лично ничего не известно о состоянии популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, кроме того, что "она тяжело больна".

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По словам Пригожина, с Заворотнюк нет никакой связи, но все, кого он знает, беспокоятся за актрису и желают ей выздоровления, передает RT.

Продюсер подчеркнул, что катализатором ажиотажа вокруг состояния Анастасии стало отсутствие информации. Он также добавил, что непонятной является позиция молчания, которую ранее заняли родные Заворотнюк и люди из ее ближайшего окружения.

Ранее сегодня родственники актрисы подтвердили, что она больна, но не уточнили никаких подробностей.

ЕТ

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