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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Снова нарушила закон. Наталья Бочкарева может попасть за решетку

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Снова нарушила закон. Наталья Бочкарева может попасть за решетку
Фото: coцсети

Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которую обвиняют в хранениии и употреблении наркотических веществ, может угодить за решетку за  нарушение закона.

Дело в том, что актриса нарушила подписку о невыезде. Об этом она сама сообщила в Instagram, нарушив длительное молчание и опровергнув слухи о параличе лица. Наталья опубликовала новое фото, на котором выглядит счастливой и здоровой, рассказав о насыщенном графике. "Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу",  - написала она в своем аккаунте.

Как сообщается, в Министерстве внутренних дел России не в курсе передвижений актрисы. Но закон должен быть один для всех, и теперь актрисе может грозить не просто подписка о невыезде, а более серьезное наказание, вплоть до заключения под стражу.

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