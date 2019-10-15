Снова нарушила закон. Наталья Бочкарева может попасть за решетку

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15 октября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: coцсети

Известная российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которую обвиняют в хранениии и употреблении наркотических веществ, может угодить за решетку за нарушение закона.

Дело в том, что актриса нарушила подписку о невыезде. Об этом она сама сообщила в Instagram, нарушив длительное молчание и опровергнув слухи о параличе лица. Наталья опубликовала новое фото, на котором выглядит счастливой и здоровой, рассказав о насыщенном графике. "Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - написала она в своем аккаунте.

Как сообщается, в Министерстве внутренних дел России не в курсе передвижений актрисы. Но закон должен быть один для всех, и теперь актрисе может грозить не просто подписка о невыезде, а более серьезное наказание, вплоть до заключения под стражу.