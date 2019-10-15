Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

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15 октября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня", актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили информацию о ее болезни. Ранее близкие знаменитости не комментировали данные о здоровье женщины.

В аккаунте в соцсети Instagram, который поддерживает Анастасию, отметили, что она действительно сейчас проходит курс лечения. Подчеркивается, что Заворотнюк не находилась в коме, не теряла память, не была на искусственной вентиляции легких и не имела паралича. "Все это выдумки", – подчеркивается в посте. В тексте также говорится, что актриса твердо намерена победить болезнь. Ее родные просят уважать их желание не выносить на всеобщее обозрение детали заболевания, а также призывают всех молиться за здоровье артистки.

Этот пост был опубликован в сторис на официальной страничке Анастасии Заворотнюк в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)15 Окт 2019 в 12:50 PDT