Как Киркоров поздравил Баскова с днем рождения

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отличается тем, что никогда не забывает поздравить своих друзей со знаменательными событиями. Сегодня, 15 октября, 42 года исполняется Николаю Баскову.
Киркоров одним из первым поздравил любимого друга - коллегу. Филипп опубликовал несколько фотографий с Николаем и написал поздравление: "Ибица" И биться сердце стало чаще! С днем рождения, мой друг Никола! Включай свой ладилалай"
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"Благодарю мой дорогой друг. Стеснение пропало и градус повышен", — сразу откликнулся самый популярный поющий блондин. "Только вперед!!! Обожаю тебя!", — дописал Киркоров.
Басков на своей странице в Инстаграм отчитался, где он отметит день рождения и проведет несколько дней - в Монако.
Сам артист тоже не забывает поздравлять своих друзей. Ранее в октябре дни рождения отмечали модельер Валентин Юдашкин и певица Жасмин. Басков их поздравил.
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