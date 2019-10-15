Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Как Киркоров поздравил Баскова с днем рождения

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Как Киркоров поздравил Баскова с днем рождения
Николай Басков, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отличается тем, что никогда не забывает поздравить своих друзей со знаменательными событиями. Сегодня, 15 октября, 42 года исполняется Николаю Баскову.

Киркоров одним из первым поздравил любимого друга - коллегу.  Филипп опубликовал несколько фотографий с Николаем и написал поздравление: "Ибица" И биться сердце стало чаще! С днем рождения, мой друг Никола! Включай свой ладилалай"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)14 Окт 2019 в 2:22 PDT


"Благодарю мой дорогой друг. Стеснение пропало и градус повышен", — сразу откликнулся самый популярный поющий блондин. "Только вперед!!! Обожаю тебя!", — дописал Киркоров.

Басков на своей странице в Инстаграм отчитался, где он отметит день рождения и проведет несколько дней - в Монако.

Сам артист тоже не забывает поздравлять своих друзей. Ранее в октябре дни рождения отмечали модельер Валентин Юдашкин и певица Жасмин. Басков их поздравил. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)14 Окт 2019 в 10:59 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)12 Окт 2019 в 6:39 PDT

ИЧ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…