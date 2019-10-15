Как Киркоров поздравил Баскова с днем рождения

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15 октября 2019, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Басков, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отличается тем, что никогда не забывает поздравить своих друзей со знаменательными событиями. Сегодня, 15 октября, 42 года исполняется Николаю Баскову.

Киркоров одним из первым поздравил любимого друга - коллегу. Филипп опубликовал несколько фотографий с Николаем и написал поздравление: "Ибица" И биться сердце стало чаще! С днем рождения, мой друг Никола! Включай свой ладилалай"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)14 Окт 2019 в 2:22 PDT



"Благодарю мой дорогой друг. Стеснение пропало и градус повышен", — сразу откликнулся самый популярный поющий блондин. "Только вперед!!! Обожаю тебя!", — дописал Киркоров.

Басков на своей странице в Инстаграм отчитался, где он отметит день рождения и проведет несколько дней - в Монако.

Сам артист тоже не забывает поздравлять своих друзей. Ранее в октябре дни рождения отмечали модельер Валентин Юдашкин и певица Жасмин. Басков их поздравил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)14 Окт 2019 в 10:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)12 Окт 2019 в 6:39 PDT