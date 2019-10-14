Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская выбрала нового партнера

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14 октября 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Талышинская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Бывшая солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сожалеет, что ее дуэт с Александром Шоуа распался. Певица начала работать с новым парнером. Теперь Виктория Талышинская выступает с Владимиром Курто в составе коллектива «Два океана», - сообщает портал 7days.ru.

Песни «Непары» артисты исполнять не будут. В их репертуар войдут композиции, которые пишет Курто.

Группа «Непара» распалась прошлым летом. По слухам, Тылышинская и Шоуа стали спорить из-за музыкантов, между ними возник конфликт. Якобы Виктория не одобряла замену одних музыкантов другими, которую предлагал Александр.