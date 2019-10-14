Похудевшая Лолита Милявская раскрыла, с кем целуется за кулисами

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14 октября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская, Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Похудевшая после расставания с молодым мужем Лолита Милявская раскрыла, с кем теперь целуется за кулисами.

Певица известная шутница и выложила в Инстаграм фото с коллегами перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Лолита показала бывшего участника группы "Секрет", шоумена Николая Фоменко; наставника нового сезона шоу "Голос", бывшего фронтмена группы "Браво" Валерия Сюткина; Александра Иванова из группы "Рондо". С кем конкретно из этих мужчин целовалась за кулисами Лолита, она не уточнила. Выглядит Лолита прекрасно: сбросила сколько-то килограммов, уменьшилась в талии, ноги похудели.

Певица не подает виду, как ей тяжело после ухода Дмитрия Иванова, который стал ее пятым мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)11 Окт 2019 в 10:17 PDT