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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Похудевшая Лолита Милявская раскрыла, с кем целуется за кулисами

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Похудевшая Лолита Милявская раскрыла, с кем целуется за кулисами
Лолита Милявская, Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Похудевшая после расставания с молодым мужем Лолита Милявская раскрыла, с кем теперь целуется за кулисами.
Певица известная шутница и выложила в Инстаграм фото с коллегами перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Лолита показала бывшего участника группы "Секрет", шоумена Николая Фоменко; наставника нового сезона шоу "Голос", бывшего фронтмена группы "Браво" Валерия Сюткина; Александра Иванова из группы "Рондо". С кем конкретно из этих мужчин целовалась за кулисами Лолита, она не уточнила. Выглядит Лолита прекрасно: сбросила сколько-то килограммов, уменьшилась в талии, ноги похудели.

Певица не подает виду, как ей тяжело после ухода Дмитрия Иванова, который стал ее пятым мужем.

 

 
 
 
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)11 Окт 2019 в 10:17 PDT

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