Телеведущая Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков, ведет целую рубрику "мои завтраки": на красивых тарелочках крошечные пироженки, диковинные ягоды, в вазах - фрукты, бывают канапе с икоркой.
И неизменно на столе стоит ваза с букетом цветов.
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Собчак тоже не святым духом питается, да и муж у нее есть, мужчин кормить надо. Ксения, супруга режиссера Константина Богомолова, поделилась с общественность, что же она предпочитает на завтрак.
На фото Собчак запечатлена за поеданием котлет с гречкой.
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"Ну что Яночка сьела?))) вот это я понимаю рубрика "мои завтраки", а у тебя непонятно что вообще!" - зацепила Собчак супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую. (пунктуация сохранена)
Подписчики захвали Ксению за ее котлетки с гречкой: "Супер еда!!!" "У вас однозначно вкуснее".
Яну Рудковскую с ее завтраками ранее пародировал Максим Галкин.