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14 октября 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков, ведет целую рубрику "мои завтраки": на красивых тарелочках крошечные пироженки, диковинные ягоды, в вазах - фрукты, бывают канапе с икоркой.

И неизменно на столе стоит ваза с букетом цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)14 Окт 2019 в 12:19 PDT

Собчак тоже не святым духом питается, да и муж у нее есть, мужчин кормить надо. Ксения, супруга режиссера Константина Богомолова, поделилась с общественность, что же она предпочитает на завтрак.

На фото Собчак запечатлена за поеданием котлет с гречкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)14 Окт 2019 в 1:27 PDT

"Ну что Яночка сьела?))) вот это я понимаю рубрика "мои завтраки", а у тебя непонятно что вообще!" - зацепила Собчак супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую. (пунктуация сохранена)

Подписчики захвали Ксению за ее котлетки с гречкой: "Супер еда!!!" "У вас однозначно вкуснее".

Яну Рудковскую с ее завтраками ранее пародировал Максим Галкин.