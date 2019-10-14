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14 октября 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото : Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди".

Сегодня, 14 октября, у бабушки Наташи Королевой, которая жила в Киеве, был бы день рождения. Бабушка певицы скончалась три года назад. На похороны любимой бабушки артистка приехать не смогла, Королеву не пустили на Украину. Уже три года она не может приехать на родину.

Сегодня Наташа хотела бы возложить цветы на могилу бабушки. Но не может. Запрет на посещение Киева введен в отношении артистки на пять лет. Наташа Королева направила письмо на имя Владимира Зеленского.

Певица рассказала, как страдала бабушка, когда знаменитой внучке закрыли въезд на Украину и опубликовала душераздирающее видео. "Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!" - написала певица в Инстаграм.

"Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения", - заявила звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)14 Окт 2019 в 4:42 PDT