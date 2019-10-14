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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Звезда южнокорейской группы f(x) Солли погибли в 25 лет

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда южнокорейской группы f(x) Солли погибли в 25 лет
фото: pixabay.com

Звезда южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, найдена мертвой в своем доме. Исполнительнице было 25 лет. Устанавливается причина смерти Солли. СМИ пишут, что тревогу забил менеджер бывшей участницы культового кей-поп-проекта f(x).

Девушка перестала выходить на связь, не отвечала на телефонные звонки и сообщения. Он поехал к артистке домой. Солли жила в доме под Сеулом. Менеджер обнаружил Солли мертвой и вызвал полицию.

По данным BBC News, пока официальная причина смерти Солли, оказавшейся недавно в центре нескольких "голых скандалов", не названа. Идет расследование. СМИ пишут, что два года назад медикам удалось спасти девушку после того, как она хотела покончить с собой. Говорят, что и недавно певица страдала от сильной депрессии.

 

 
 
 
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Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)9 Окт 2019 в 10:20 PDT

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