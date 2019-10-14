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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"У него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить", - экс-супруг Пугачевой рассказал, как её преследовали фанаты

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

"У него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить", - экс-супруг Пугачевой рассказал, как её преследовали фанаты
фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Второй супруг Примадонны российской эстрады Александр Стефанович вспомнил, как известную певицу преследовали фанаты. По его словам, они не раз подвергали жизнь их семьи опасности, чтобы увидеть Аллу Пугачеву.

"Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить. Его, кстати, так и не поймали", - поделился кинорежиссёр в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Стефанович рассказал, как они спокойно отдыхали дома и почувствовали запах гари, а это поклонники подожгли дверь их квартиры, чтобы увидеть певицу. А однажды за ними гналась толпа фанатов на машине.

"Я кнопки у автомобиля закрыл, когда они нас догнали. Из машины вышли здоровые ребята. И сказали нам: "Да мы хотели просто автограф взять"", - заключил он.

Супруги прожили вместе с  1977 по 1980 год.

БА

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