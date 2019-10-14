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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Директор Моисеева показал квартиру певца после инсульта

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Моисеева показал квартиру певца после инсульта
фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Директор известного российского певца Бориса Моисеева Сергей Горох показал, в каких условиях живёт переживший инсульт артист. Известно, что сейчас знаменитость находится в квартире в Юрмале.

Горох рассказал, что Моисеев тщательно подошёл к дизайну квартиры и закупил многие аксессуары и мебель за границей. По его словам, последнее, что артист привёз - это наволочки из атласной ткани на декоративные подушки из Майами. Общая стоимость жилья составляет около 15 миллионов рублей, говорится в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Представитель певца поведал, что Моисеев после болезни много времени проводит на кухне. Горох признался, что артист очень вкусно готовит.

В квартире певца можно увидеть необычные и дорогие экспонаты: картины с его изображением, сюрреалистические статуэтки или голову из драгоценных камней.

БА

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