Анна Михалкова опубликовала фото 18-летнего красавца-сына

Известная актриса Анна Михалкова поделилась с поклонниками в соцсети фотографией своего младшего сына Сергея. Подписчики знаменитости отметили, что 18-летний юноша является настоящим красавцем.
Анна отметила, что скоро забудет, как выглядит ее младший сын, а также "поделилась опытом" с Сергеем, отметив, что семья и творчество совместимы, передает teleprogramma.pro.
Многие пришли в восторг, увидев высокого красивого юношу, с длинными вьющимися волосами. Поклонники Михалковой отметили, что Сергей имеет свой собственный стиль, который очень ему идет.
Напомним, у Анны есть еще старший сын Андрей и маленькая дочь Лидия.
Посмотреть эту публикацию в Instagram