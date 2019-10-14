Анна Михалкова опубликовала фото 18-летнего красавца-сына

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14 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная актриса Анна Михалкова поделилась с поклонниками в соцсети фотографией своего младшего сына Сергея. Подписчики знаменитости отметили, что 18-летний юноша является настоящим красавцем.

Анна отметила, что скоро забудет, как выглядит ее младший сын, а также "поделилась опытом" с Сергеем, отметив, что семья и творчество совместимы, передает teleprogramma.pro.

Многие пришли в восторг, увидев высокого красивого юношу, с длинными вьющимися волосами. Поклонники Михалковой отметили, что Сергей имеет свой собственный стиль, который очень ему идет.

Напомним, у Анны есть еще старший сын Андрей и маленькая дочь Лидия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)13 Окт 2019 в 11:24 PDT