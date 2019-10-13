Онколог прокомментировал сообщения о скорой смерти Заворотнюк

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13 октября 2019, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Онколог отреагировал на слухи об ухудшении состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, а также на сообщения о том, что ей осталось жить 48 часов и о скорой смерти знаменитости.

Врач: у Заворотнюк на помощь специалиста есть 48 часов

"48 часов, это обычно тогда, когда имеется травма. Механическая травма спинного мозга или головного мозга. Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна", - передает слова специалиста телеканал НТВ.

По его словам, невозможно сказать, что произойдёт с человеком в ближайшие сутки без подробного анализа. Врач отметил, что перевод в другую клинику мог сопровождаться несколькими причинами.

"Первое - это принятие консилиума о переходе на другое лечение. Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение", - пояснил онколог.