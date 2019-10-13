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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"Вы невероятно тактичны, послать бы вас, да у меня доброе настроение", - Нетребко возмутили слова фанатки о её "опухшем" лице

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

"Вы невероятно тактичны, послать бы вас, да у меня доброе настроение", - Нетребко возмутили слова фанатки о её "опухшем" лице
Фото: Instagram

Известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками видео с примерки сценического костюма. Однако подписчики обратили внимание не только на яркий образ знаменитости, но и поинтересовались, что с её лицом.

"Талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки", - поклонники восхваляют Анну Нетребко в коротких шортиках

"Талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки", - поклонники восхваляют Анну Нетребко в коротких шортиках

На кадрах видеоролика Нетребко предстала в длинном украшенном камнями и стразами платьями с рукавами - клёш и огромным кокошником на голове. Поклонники оценили прекрасный образ знаменитости, в очередной раз высказали слова любви и благодарности певице, но одна из подписчиц не смогла сдержаться и задала некорректный вопрос.

"Что ж лицом то. Почему такое опухшее. Вы накололи филеры", - поинтересовалась она.

На что Нетребко не стала молчать и осадила невежливую фанатку: "Вы невероятно тактичны… послать бы вас… да у меня доброе настроение, поэтому отвечу: я не пользуюсь услугами косметологов! А лицо обычное, без прикрас ранним утром и невыспавшееся. И поскольку комплексов у меня нет — я не стесняюсь его выставлять".

Напомним, что знаменитость не стесняется своего внешнего вида и всегда показывает себя такой, какая она есть.

 
 
 
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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago11 Окт 2019 в 10:26 PDT

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