"Вы невероятно тактичны, послать бы вас, да у меня доброе настроение", - Нетребко возмутили слова фанатки о её "опухшем" лице

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13 октября 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками видео с примерки сценического костюма. Однако подписчики обратили внимание не только на яркий образ знаменитости, но и поинтересовались, что с её лицом.

"Талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки", - поклонники восхваляют Анну Нетребко в коротких шортиках

На кадрах видеоролика Нетребко предстала в длинном украшенном камнями и стразами платьями с рукавами - клёш и огромным кокошником на голове. Поклонники оценили прекрасный образ знаменитости, в очередной раз высказали слова любви и благодарности певице, но одна из подписчиц не смогла сдержаться и задала некорректный вопрос.

"Что ж лицом то. Почему такое опухшее. Вы накололи филеры", - поинтересовалась она.

На что Нетребко не стала молчать и осадила невежливую фанатку: "Вы невероятно тактичны… послать бы вас… да у меня доброе настроение, поэтому отвечу: я не пользуюсь услугами косметологов! А лицо обычное, без прикрас ранним утром и невыспавшееся. И поскольку комплексов у меня нет — я не стесняюсь его выставлять".

Напомним, что знаменитость не стесняется своего внешнего вида и всегда показывает себя такой, какая она есть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago11 Окт 2019 в 10:26 PDT