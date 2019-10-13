"Вы невероятно тактичны, послать бы вас, да у меня доброе настроение", - Нетребко возмутили слова фанатки о её "опухшем" лице

Известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками видео с примерки сценического костюма. Однако подписчики обратили внимание не только на яркий образ знаменитости, но и поинтересовались, что с её лицом.
На кадрах видеоролика Нетребко предстала в длинном украшенном камнями и стразами платьями с рукавами - клёш и огромным кокошником на голове. Поклонники оценили прекрасный образ знаменитости, в очередной раз высказали слова любви и благодарности певице, но одна из подписчиц не смогла сдержаться и задала некорректный вопрос.
"Что ж лицом то. Почему такое опухшее. Вы накололи филеры", - поинтересовалась она.
На что Нетребко не стала молчать и осадила невежливую фанатку: "Вы невероятно тактичны… послать бы вас… да у меня доброе настроение, поэтому отвечу: я не пользуюсь услугами косметологов! А лицо обычное, без прикрас ранним утром и невыспавшееся. И поскольку комплексов у меня нет — я не стесняюсь его выставлять".
Напомним, что знаменитость не стесняется своего внешнего вида и всегда показывает себя такой, какая она есть.
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