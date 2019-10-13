Эвелина Бледанс поделилась личным архивным снимком

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13 октября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками архивным снимком, где она совершенно "беспомощная и без зубов". Знаменитость призвала людей не отворачиваться друг от друга и оказывать помощь и поддержку.

"Когда-то мы все были всецело зависимыми от взрослых беспомощными малышами без зубов ... Нас, не умеющих ходить, возили на коляске, а позже учили всему, держа за руку. Но кто-то из нас вырос и может , к своему счастью, использовать все возможности тела и разума , а кто-то , к сожалению, не сможет в силу здоровья никогда быть абсолютно самостоятельным и будет всегда нуждаться в помощи самых близких людей и окружающих", - написала Бледанс в Instagram.

По словам актрисы, на фотографии она совсем маленькая в сильных и добрых руках своего отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evelina Bledans (@bledans)13 Окт 2019 в 5:33 PDT