У Азизы лопнули трубы

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13 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Азиза, в студии программы «Секрет на миллион» рассказала, что могла стать матерью несколько раз. Однако из-за определённых проблем с организмом, врачи поставили неутешительный диагноз-бесплодие.



Впервые певица забеременела почти 30 лет назад. Первый плод погиб в тот момент, когда убили Игоря Талькова. Азиза должна была выступать с ним на одном концерте. Через несколько дней она пошла на обследование, где врачи сообщили ей, что ребёнка не будет. После девушка забеременела от второго супруга. Азиза поехала на гастроли в США, но потом нужно было вернуться в Россию. В самолёте Азизе стало плохо. По прибытию в Россию врачи обнаружили, что во время перелёта у меня лопнула труба, - рассказывает Азиза. В дальнейшем певице забеременеть не удалось. Со временем она рассталась со своим парнем.



Сейчас Азиза проживает в Подмосковье. Многие поклонники Игоря Талькова считают её виновной в убийстве певца. Однако дело уже раскрыто и настоящий убийца определён. Стоит отметить, что певицу обвиняют в соблазнении мужа одной молодой женщины. Но участница звёздных скандалов проверялась на детекторе лжи.



