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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Онколог рассказала, кто может помочь при лечении Заворотнюк

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Онколог рассказала, кто может помочь при лечении Заворотнюк
Фото: соцсети

Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, какие специалисты должны быть привлечены к лечению Анастасии Заворотнюк, чтобы помочь актрисе. По её словам, положение звезды остаётся тяжёлым.

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Туркина считает, что с Заворотнюк должны работать профильные специалисты, в частности нейрохирурги, которые после осмотра смогут сделать выводы о состоянии артистки. Также специалист отметила, что актрисе необходима поддержка со стороны родных и близких, передаёт РИА Новости.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», - заявила специалист.

АБ

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