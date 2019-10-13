Онколог рассказала, кто может помочь при лечении Заворотнюк

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13 октября 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, какие специалисты должны быть привлечены к лечению Анастасии Заворотнюк, чтобы помочь актрисе. По её словам, положение звезды остаётся тяжёлым.

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Туркина считает, что с Заворотнюк должны работать профильные специалисты, в частности нейрохирурги, которые после осмотра смогут сделать выводы о состоянии артистки. Также специалист отметила, что актрисе необходима поддержка со стороны родных и близких, передаёт РИА Новости.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», - заявила специалист.