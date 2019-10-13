Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева

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13 октября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания. Спортсменка пожелала паре счастья и веры в то, что любовь обладает исцеляющей силой.

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Заворотнюк и Чернышев обвенчались 11 лет назад. Навка поздравила пару с датой и пожелала влюбленным вместе преодолеть все жизненные невзгоды. Также она поделилась фотографиями со свадьбы Чернышева и Заворотнюк, которые опубликованы в Instagram актрисы.

«Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!» - написала фигуристка.