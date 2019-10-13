Участницу «Дома-2» избили во время корпоратива

//Шоу-бизнес 13+

13 октября 2019, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Звезду популярного телепроекта «Дом-2» Маргариту Освянникову избила неизвестная женщина во время корпоратива. Видеозапись случившегося пострадавшая девушка опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

На видео запечатлен танец Овсянниковой возле сцены во время корпоратива. Блондинка в блестящем синем платье танцевала рядом со сценой, когда к ней подошла неизвестная женщина, схватила за волосы и попыталась ударить головой о край сцены. На помощь Маргарите быстро подоспели другие гости мероприятия, которые остановили драку.

Отмечается, что после произошедшего Овсянникова оказалась в больнице. Личность женщины, начавшей потасовку, пока остаётся неизвестной.