Сколько российские звёзды получают за проведение свадеб?

//Шоу-бизнес 13+

13 октября 2019, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В России свадьба считается торжеством, на которое не жалеют денег. Чтобы придать красок первому празднику молодой семьи в ход идёт всё, в том числе приглашение звёзд отечественного шоу-бизнеса в качестве ведущих мероприятия.

Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

К примеру, певец Николай Басков может стать ведущим торжества, однако стоить это будет не менее трёх миллионов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева готова развлекать гостей и молодоженов за 30 тысяч евро, а её коллега Оскар Кучера, согласен работать за сумму в 15 тысяч евро. Ксения Собчак, которая имеет огромный опыт в проведении подобного рода мероприятий, называть сумму гонорара не стала, однако предполагается, что он сравним с запросами Кудрявцевой, передаёт СтарХит.