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12 октября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Mayer/face to face

Звезда фильмов "Вестсайдская история" и "Малхолланд драйв", а также сериала "Твин Пикс" скончался в возрасте 78 лет. Согласно последней информации, известный американский актер страдал от рака мозга.

Речь идет о Роберте Форстере, который сыграл множество харизматичных и запоминающихся персонажей, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Одной из последних работ актера стала роль шерифа Фрэнка Трумана в третьем сезоне культового сериала "Твин Пикс".

В 1998 году Форстер был номинирован на премию "Оскар" за роль в картине Квентина Тарантино "Джеки Браун".