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12 октября 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

В новом выпуске «Холостяком» на ТНТ стал доктор Антон Криворотов - наследник знаменитой династии стоматологов. Его прадед – Александр Иванович Евдокимов, имя которого носит Московский государственный медико-стоматологический университет, но сам он вообще мало кому известен. Странный ход продюсеров шоу удивил многих, пока в СМИ не узнали, что окцент было решено сместить не на потенциального жениха, а на претенденток на его руку и сердце.

Если еще кто-то, кто сомневается, что никаких серьезных отншений на шоу никто не ищет, а лишь славы и признания? Скорее всего есть, но а те, кто все понимает, сразу решили, что у скандально иззвестных светских "недольвиц" — Миланы Тюльпановой (Кержакова) и Лизы Адаменко крисис популятности. Вот они и поперлись публично строить из себя "умниц и красавиц".

Милана пережила пик своей популяности, когда писала про лечение от наркотиков, жестокого тирана мужа футболиста Александра Кержакова и военные дейстивя за опеку над сыном. И тееперь о ней стали все забывать. А история Лизы тоже весьма, но уже особо никому не интересна. Девушка прославилась лишь тем, что в 16 лет вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, экс-топ-менеджера «ЛУКойла», а потом то ли в пьяном угаре, то ли под наркотой спала в подьезде и потеряла кольцо за 47 миллионов. Вот такие нынче невесты на отечественном ТВ.