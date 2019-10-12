"Не люблю сплетни. Люблю наотмашь и в лицо", - Юлия Пересильд "не вписалась" в звездную тусовку

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12 октября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com/julia_peresild

Актриса театра и кино Юлия Пересильд перечислила, что она любит, а что не любит после того, как узнала о сплетнях про нее в "звездной тусовке". "Звездную тусовку" Пересильд не любит. И не интересно ей тусоваться, и времени нет.

Но покоя Юле не было, когда она узнала, что про нее говорят в "тусовке". Не могла уснуть ночью от переживаний. "Ох! Тусовка! Никогда я в неё не входила. Не люблю. Сплошные сплетни. А я не люблю сплетни", - поделилась актриса. "Люблю наотмашь и в лицо. Это всегда честнее. Чем где-то за ...", - призналась Пересильд. Судя по тому, что теперь она смеется, Юлия кому-то что-то ответила и послала подальше "любителей обсуждений". "...попробуйте что-то сделать, чтобы было, что обсуждать, а потом поговорим!!! и вообще делайте что-нибудь!!!" - призвала Пересильд недоброжелателей.

Юлия Пересильд - востребованная актриса театра и кино, мама двух дочек. Эту актрису любит худрук Театра "Наций" Евгений Миронов и дает роли в своих спектаклях. Недавно театр Миронова был на гастролях в Лондоне. Спектакль "Рассказы Шукшина", в котором играют сам Миронов, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд был воспринят лондонским театралами с восторгом.

Еще Пересильд занимается благотворительностью. И своими дочками - Катей и Машей. Недавно Пересильд перестала скрывать имя отца девочек. Папа ее дочек - режиссер Алексей Учитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)11 Окт 2019 в 2:10 PDT