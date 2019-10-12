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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В сети появились фото с венчания Завротнюк и Чернышева. "Мы верим, любовь обладает исцеляющей силой и творит чудеса"

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

В сети появились фото с венчания Завротнюк и Чернышева. "Мы верим, любовь обладает исцеляющей силой и творит чудеса"
фото: pixabay.com

Актриса Анастасия Заворотнюк и известный фигурист Петр Чернышев 12 октября отмечают прекрасную дату - годовщину венчания. Они вместе ровно 11 лет. На странице Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опубликованы фотографии с самого сокровенного события пары и поздравление самых близких родственников: "Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой!"

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Анастасия Заворотнюк сейчас болеет. В жизни семьи знаменитостей тяжелый период. Говорят, Петр не отходит от любимой жены.

"В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", - говорится в сообщении семьи.

"Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!" - убеждены авторы поста.

За Настю переживают и молятся ее родственники, друзья, коллеги Стас Михайлов, Николай Басков, Юрий Николаев и многие-многие другие. "Дай бог, тебе здоровья Настя", "Дай Бог, чтоб ещё долго долго прожили счастливо! Здоровья Насте!!! Любим ", "Такие красивые люди должны жить и радовать окружающих своей красотой", - пишут поклонники Заворотнюк и Чернышева.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)12 Окт 2019 в 12:19 PDT

Андрей Разин пожелал "здоровья Насте, выдержки и мужества Петру, потому что он - молодец, он не отходит от Насти". "Надеюсь, что всё обойдётся", - написал продюсер.

 
 
 
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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)12 Окт 2019 в 12:43 PDT

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