Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в модном бикини

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в модном бикини
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса, клоунесса Эвелина Бледанс продемонстрировала свою идеальную фигуру, опубликовав фото в бикини. 50-летняя Бледанс сфотографировалась не в полный рост, но фолловеры смогли оценить и тонкую талию женщины, и стройные ноги. Она выглядит молодо и свежо.

Поклонников не смутили и косички, в которые актриса заплела свои шикарные волосы. Возможно, на отдыхе дамам такого возрасти можно заплетать косы. "Кстати насчет прически. Пучки расположенные высоко на голове вошли в моду. Многим идет. И лучше видно длинные сережки", - отметила одна из подписчиц.

Эвелина не только опубликовала фото, но и поделилась с поклонниками своим опытом решения проблем.  Трудности в жизни бывают и у знаменитых и богатых. Вот какой секрет раскрыла клоунесса: "Самая лучшая подруга для меня, как ни странно - я сама. Вот так бывает! Сама вытягиваю себя, буквально за волосы из любых самых сложных ситуаций. Иногда так припрет хочется выть и на стены лезть..... Поговорю с собой, успокою, поплачу в подушку и опять как новенькая... Улыбайся, девочка моя! А снова пройдут проблемы- поплачем, встрепенемся и дальше пойдём! И никому я не позволим себя раздавить!!! А если будет сложно, поможет моя вторая половинка- Я сама!!!!"

Телеведущая Дана Борисова, пережившая расставание с любимым мужчиной, зависимость, лечение, проблемы с мамой и дочерью, поддержала Бледанс: "Отчасти ты права, мне тоже полностью комфортно только наедине с собой".

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)11 Окт 2019 в 8:13 PDT

ИЧ

//картина дня

Владимир Зеленский считает, что европейские политики и СМИ шокированы поведением Петра Порошенко. Зеленский считает большой ошибкой своего предшественника стремление…

В мире

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Турецкая армия заявила, что в Сирии обстреляла боевиков, а не американских солдат

Минобороны Турции заявило, что турецкие военные обстреливали боевиков, а не американских солдат в Сирии. В САР американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира".

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ответственность за подрыв двух самодельных взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

На борту грузового самолета Ан-72, разбившегося 10 октября на востоке Демократической Республики Конго, находились двое граждан России: Садовничий Владимир Владимирович…

Актриса Анастасия Заворотнюк и известный фигурист Петр Чернышев 12 октября отмечают прекрасную дату - годовщину венчания. "Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что…

//новости ан

О плачевном состоянии памятников архитектуры заявили специалисты. Некоторые сооружения разбирают местные, а в иных ночуют бездомные. Исключением является только крепость…

Елена Киселева, мать убитой 9-летней девочки, во время встречи с мэром Саратова и губернатором Саратовской области и потребовала от властей организовать безопасный…

//новости ан

"А Кирилл производил впечатление счастливого человека?" А в ответ - тишина. Это диалог из нового фильма скандального фильма про Децла "С закрытыми окнами", в котором…

Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей. Триллер вышел в широкий прокат…

//новости ан

Гражданка Израиля Наама Иссахар, задержанная в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с запрещенным веществом, осуждена в России на 7,5 лет колонии. Израильтянка признала…

В московском аэропорту Шереметьево мужчина прошел на рейс Москва - Бургас с травматическим пистолетом. Теперь он намерен судиться с сотрудниками службы безопасности…

Один из членов семьи актрисы Анастасии Заворотнюк прервал молчание. Старшая дочь Заворотнюк Анна объяснила, почему семья не хочет ничего рассказывать о состоянии здоровья…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан