Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в модном бикини

//Шоу-бизнес 13+

12 октября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса, клоунесса Эвелина Бледанс продемонстрировала свою идеальную фигуру, опубликовав фото в бикини. 50-летняя Бледанс сфотографировалась не в полный рост, но фолловеры смогли оценить и тонкую талию женщины, и стройные ноги. Она выглядит молодо и свежо.

Поклонников не смутили и косички, в которые актриса заплела свои шикарные волосы. Возможно, на отдыхе дамам такого возрасти можно заплетать косы. "Кстати насчет прически. Пучки расположенные высоко на голове вошли в моду. Многим идет. И лучше видно длинные сережки", - отметила одна из подписчиц.

Эвелина не только опубликовала фото, но и поделилась с поклонниками своим опытом решения проблем. Трудности в жизни бывают и у знаменитых и богатых. Вот какой секрет раскрыла клоунесса: "Самая лучшая подруга для меня, как ни странно - я сама. Вот так бывает! Сама вытягиваю себя, буквально за волосы из любых самых сложных ситуаций. Иногда так припрет хочется выть и на стены лезть..... Поговорю с собой, успокою, поплачу в подушку и опять как новенькая... Улыбайся, девочка моя! А снова пройдут проблемы- поплачем, встрепенемся и дальше пойдём! И никому я не позволим себя раздавить!!! А если будет сложно, поможет моя вторая половинка- Я сама!!!!"

Телеведущая Дана Борисова, пережившая расставание с любимым мужчиной, зависимость, лечение, проблемы с мамой и дочерью, поддержала Бледанс: "Отчасти ты права, мне тоже полностью комфортно только наедине с собой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evelina Bledans (@bledans)11 Окт 2019 в 8:13 PDT